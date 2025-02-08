Інтерфакс-Україна
Події
11:15 08.02.2025

Мінкультури: уже 26 країн підтримали Декларацію посилення стійкості культсектору в Україні

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Мінкультури: уже 26 країн підтримали Декларацію посилення стійкості культсектору в Україні

Уже 26 країн підтримали Декларацію щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні, яка була ухвалена на міжнародній конференція з питань культури України "Співпраця заради стійкості" на початку лютого в Ужгороді.

"Міністр розповів про результати першої міжнародної конференції "Співпраця заради стійкості", яка відбулася 1–2 лютого в Ужгороді. Підсумкову "Декларацію щодо посилення стійкості культурного сектору в Україні" підтримали 26 країн. Серед іншого, документ передбачає створення коаліції з протидії незаконному обігу культурних цінностей України", - йдеться в повідомлені.

Раніше відзначалося, що серед іншого у декларацію закладена ідея створити Український фонд спадщини, який має відігравати ключову роль у фінансуванні та підтримці відновлення музеїв, реставрації культурних пам’яток.

Також сторони декларації підтримали створення Платформи культурного відновлення.

Декларація відкрита до приєднання усіма країнами-партнерами та міжнародними організаціями.

Теги: #мінкультури #декларація

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