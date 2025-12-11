Україна запровадить відшкодування внесків для меценатів у сфері культури в 2026р - Бережна

Україна запровадить відшкодування внесків для меценатів у сфері культури в 2026 році, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Ми розуміємо, що найкращими стимулами для бізнесу є фінансові податкові компенсації, що буде їх фінансово заохочувати вкладатися в меценатство. Ми довго працювали над концептом і з Податковим комітетом, і Міністерством фінансів, і з нашими міжнародними стейкхолдерами - Світовим банком і МВФ - чи можемо ми в час війни зробити податкові пільги для меценатів. Зрозуміло, що це дуже складно, зважаючи на дефіцит державного бюджету, який у нас зараз є", - сказала Бережна конференції "Культура та інвестиції: публічно-приватне партнерство, меценатство, інвестиційні проєкти" в Києві в середу.

У звʼязку з тим, за її словами, буде впроваджена альтернативна модель - компенсація для мецената, яка запрацює в наступному році.

"Будучи не податковою пільгою, а фінансовим стимулом. До прикладу, якщо меценат інвестує 1 млн грн в культурну інституцію, наприклад, в театр, законодавство дає йому можливість отримати назад 10%, які можна буде витратити на сплату своїх податків в наступних податкових періодах. Це і стимул для бізнесу, і держава не втрачає кошти, а навпаки гарантує сплату податків в майбутньому", - розповіла віцепремʼєр.

Вона додала, що було обговорення цієї моделі з бізнесом, і є ті, кому це цікаво, але є також ті, кого це менш зацікавило.

Механізм виглядатиме наступним чином: меценат виділяє фінансову або матеріальну підтримку державним і комунальним закладам культури чи Українському культурному фонду; компенсація здійснюється Мінкультури через часткове відшкодування внеску; компенсація надається у визначеному відсотку суми внеску або балансової вартості переданого майна; компенсація може бути використана для сплати майбутніх податкових зобовʼязань.

Серед іншого, за словами Бережної на початку наступного року буде запущений експерементальний проєкт щодо запровадження наглядових рад в культурних інституціях, щоб, серед іншого, контролювати використання меценатських інвестицій, кадрової політики та стратегії розвитку.

Крім того, вона спрогнозувала, що зовсім скоро закон про меценатство має бути прийнятий Верховною Радою.

Як повідомлялося, 4 грудня Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про меценатську діяльність у сфері культури. Проєкт закону запускає нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством і пропонує заохочення для меценатів. Серед пропонованих напрямів меценатської діяльності: підтримка матеріально-технічної бази закладів культури; будівництво, реконструкція, реставрація, реновація; створення і промоція національного культурного продукту; підтримка фестивалів, виставок, конкурсів, аукціонів. Серед видів меценатства: пожертва коштів, будівель, майна, земні, транспорту; безоплатне надання послуг і виконання робіт; закупівля та передача обладнання та інвентарю. Держава підтримуватиме мецената через: державні нагороди і почесні відзнаки; можливість увічнення імені мецената; інші форми сприяння передбачені законодавством.

За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики - міністерки культури України Тетяни Бережної фінансові стимули для меценатства будуть впроваджені наступного року рішенням уряду після того, як Верховна Рада прийме закон про меценатство у сфері культури.