Гендиректор Театру Франка Нищук: У нас підприємство 600 чоловік, кожного місяця 2 млн дірка по зарплаті

Генеральний директор-художній курівник Театру імені Івана Франка Євген Нищук заявляє, що у підприємства щомісяця нестача в 2 млн грн на фінансування заробітних плат.

"Нам часом закидають із недержавного сектору: от вам добре, вам легше, ви під державним фінансуванням. Шановні, я нагадую, що держава фінансує національні колективи, наприклад Театр Франка, тільки в частині зарплати, і то тільки 60%. У нас підприємство 600 чоловік, кожного місяця 2 млн дірка по зарплаті. Я не кажу про комунальні, про розвиток як такий, про інфраструктурні перетворення і таке інше. Це все повністю наш заробіток. І це нормально", - сказав Нищук на конференції "Культура та інвестиції: публічно-приватне партнерство, меценатство, інвестиційні проєкти" в Києві в середу.

Він зазначив, що інколи йому приходиться нагадувати, що держава не платить за постановки і комунальні витрати.

"Саме війна дала шанс повернути психологічно розуміння, що інвестуючи в культуру, ти інвестуєш по-перше в безпеку, бо частина цієї культури протистоїть російським наративам", - заявив він.

Нищук також розповів, що квитки на виступи театру за кордоном продаються за день, а в Україні 800 місць на виставу продається за 17 секунд на сайті театру з обовʼязковою авторизацією через додаток "Дія".

"Це говорить про те, що ми можемо таким чином говорити з бізнесом і встановлювати певні критерії і ціну, який внесок має становити річна інвестиція в театр, щоб потрапити на нашу подячну стіну", - заявив гендиректор.

Як повідомлялося, 4 грудня Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про меценатську діяльність у сфері культури. Проєкт закону запускає нову модель партнерства між державою, бізнесом і громадянським суспільством і пропонує заохочення для меценатів. Серед пропонованих напрямів меценатської діяльності: підтримка матеріально-технічної бази закладів культури; будівництво, реконструкція, реставрація, реновація; створення і промоція національного культурного продукту; підтримка фестивалів, виставок, конкурсів, аукціонів. Серед видів меценатства: пожертва коштів, будівель, майна, земні, транспорту; безоплатне надання послуг і виконання робіт; закупівля та передача обладнання та інвентарю. Держава підтримуватиме мецената через: державні нагороди і почесні відзнаки; можливість увічнення імені мецената; інші форми сприяння передбачені законодавством.

Україна запровадить відшкодування внесків для меценатів у сфері культури в 2026 році.