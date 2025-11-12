Інтерфакс-Україна
Події
17:13 12.11.2025

Єврокомісар Кос візьме участь в інвестиційній конференції ЄС-Україна

2 хв читати
Єврокомісар Кос візьме участь в інвестиційній конференції ЄС-Україна
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос візьме участь в інвестиційній конференції ЄС-Україна, яка пройде 13-14 жовтня на виставковому центрі ReBuild Ukraine Expo у Варшаві.

Про це у середу повідомляє Європейська комісія.

В повідомленні зазначається, що захід збере бізнес-лідерів, інвесторів та державних службовців для пришвидшення відновлення, реконструкції та поступової інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

"Комісар з питань розширення Марта Кос відкриє конференцію разом з міністром економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України Олексієм Соболєвим. Вони також представять інструменти та програми в рамках розширеної Інвестиційної програми для України, спрямовані на ключові сектори, такі як енергетика, водне господарство, житло та підтримка дрібних фермерів. Разом вони планують представити нові інструменти та програми в рамках розширеної Інвестиційної програми для України, спрямовані на ключові сектори, такі як енергетика, водне господарство, житло та підтримка дрібних фермерів", - деталізується в пресрелізі.

В ЄК також повідомили, що вперше на конференції буде розширено Інвестиційну програму для України на стратегічні галузі, які зміцнюють стійкість та обороноздатність країни. "Нові інструменти фінансування будуть запроваджені для компаній, що займаються виробництвом подвійного використання, таких як виробництво безпілотників наступного покоління, передові навігаційні та комунікаційні системи, аеронавігаційні та космічні технології, а також критично важливі металургійні потужності", - зазначено в повідомленні.

Темами обговорення будуть реформи, оскільки "вони є ключовими для залучення сталих приватних інвестицій та підтримки шляху України до вступу до ЄС". "Відповідно до рекомендацій, викладених в останньому звіті ЄС про розширення України, прогрес у ключових реформах, пов'язаних зі вступом, зокрема у сфері верховенства права, корпоративного управління та боротьби з корупцією, буде важливим для зміцнення довіри інвесторів, зміцнення бізнес-клімату та розкриття повного потенціалу Інвестиційної програми для України", - наголошують в Єврокомісії.

Крім того, Комісія надасть оновлену інформацію про Європейський флагманський фонд реконструкції України, центральний інструмент мобілізації інвестицій у довгострокову модернізацію країни. "Разом ці дії відображають тверду та стійку відданість ЄС підтримці відновлення, реконструкції та модернізації України – інвестуванню в її конкурентоспроможність, стійкість та глибшу інтеграцію в європейську економіку", - підкреслили в Єврокомісії.

Теги: #марта_кос #інвестиція #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 04.11.2025
Кос: щоб обійти вето Угорщини, робота над переговорними кластерами з Україною може відбутися на технічному рівні

Кос: щоб обійти вето Угорщини, робота над переговорними кластерами з Україною може відбутися на технічному рівні

15:01 04.11.2025
Кос: Єврокомісія застосує ранню інтеграцію до країн-кандидатів в ЄС в діяльності, яка планується зараз

Кос: Єврокомісія застосує ранню інтеграцію до країн-кандидатів в ЄС в діяльності, яка планується зараз

14:46 04.11.2025
Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

14:27 04.11.2025
Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

17:21 22.10.2025
Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

11:53 20.10.2025
Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

Словаччина організує присвячену Україні конференцію для створення платформи зі зміцнення співпраці

13:54 18.09.2025
Середня інвестиція в українську курортну нерухомість зросла до $150-200 тис.

Середня інвестиція в українську курортну нерухомість зросла до $150-200 тис.

09:29 17.09.2025
Друга Конференція з питань культури України відбудеться в Данії у листопаді

Друга Конференція з питань культури України відбудеться в Данії у листопаді

16:36 14.09.2025
Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

15:14 14.09.2025
Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

ВАЖЛИВЕ

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

Міндіч залишив Україну на законних підставах - Держприкордонслужба

ОСТАННЄ

До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

DeepState: Після зайняття Рівнопілля у ворога відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе

DroneUA планує вдвічі збільшити присутність в Україні як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow

США залишаються непохитними у співпраці з партнерами, аби заохотити РФ до дипломатії - Рубіо

Сибіга провів зустріч із Рубіо, обговорили мирні зусилля

Київ планує міжнародний конкурс для оновлення генплану - головний архітектор

Шмигаль провів нараду з командуванням 113 ОБрТрО щодо ситуації в районі Вовчанська

У Норвегії власна думка щодо гарантії фінпідтримки Києва під заморожені російські кошти – Столтенберг

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА