Єврокомісар Кос візьме участь в інвестиційній конференції ЄС-Україна

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос візьме участь в інвестиційній конференції ЄС-Україна, яка пройде 13-14 жовтня на виставковому центрі ReBuild Ukraine Expo у Варшаві.

Про це у середу повідомляє Європейська комісія.

В повідомленні зазначається, що захід збере бізнес-лідерів, інвесторів та державних службовців для пришвидшення відновлення, реконструкції та поступової інтеграції України до єдиного ринку ЄС.

"Комісар з питань розширення Марта Кос відкриє конференцію разом з міністром економіки, навколишнього середовища та сільського господарства України Олексієм Соболєвим. Вони також представять інструменти та програми в рамках розширеної Інвестиційної програми для України, спрямовані на ключові сектори, такі як енергетика, водне господарство, житло та підтримка дрібних фермерів. Разом вони планують представити нові інструменти та програми в рамках розширеної Інвестиційної програми для України, спрямовані на ключові сектори, такі як енергетика, водне господарство, житло та підтримка дрібних фермерів", - деталізується в пресрелізі.

В ЄК також повідомили, що вперше на конференції буде розширено Інвестиційну програму для України на стратегічні галузі, які зміцнюють стійкість та обороноздатність країни. "Нові інструменти фінансування будуть запроваджені для компаній, що займаються виробництвом подвійного використання, таких як виробництво безпілотників наступного покоління, передові навігаційні та комунікаційні системи, аеронавігаційні та космічні технології, а також критично важливі металургійні потужності", - зазначено в повідомленні.

Темами обговорення будуть реформи, оскільки "вони є ключовими для залучення сталих приватних інвестицій та підтримки шляху України до вступу до ЄС". "Відповідно до рекомендацій, викладених в останньому звіті ЄС про розширення України, прогрес у ключових реформах, пов'язаних зі вступом, зокрема у сфері верховенства права, корпоративного управління та боротьби з корупцією, буде важливим для зміцнення довіри інвесторів, зміцнення бізнес-клімату та розкриття повного потенціалу Інвестиційної програми для України", - наголошують в Єврокомісії.

Крім того, Комісія надасть оновлену інформацію про Європейський флагманський фонд реконструкції України, центральний інструмент мобілізації інвестицій у довгострокову модернізацію країни. "Разом ці дії відображають тверду та стійку відданість ЄС підтримці відновлення, реконструкції та модернізації України – інвестуванню в її конкурентоспроможність, стійкість та глибшу інтеграцію в європейську економіку", - підкреслили в Єврокомісії.