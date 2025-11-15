Інтерфакс-Україна
Події
21:28 15.11.2025

Масштабна історична українсько-польська конференція відбудеться в травні 2026р - голова УІНП


Масштабна історична українсько-польська конференція відбудеться в травні 2026р - голова УІНП
Фото: УІНП

Масштабна історична українсько-польська конференція відбудеться в травні 2026 року, повідомив голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров.

"Сьогодні у Львові відбулась зустріч комітету з організації масштабної історичної українсько-польської конференції, яка відбудеться в травні 2026 року. Посилена увага буде приділена термінології, методології, визначення розбіжностей та спільності наших народів", - написав Алфьоров в мережі Facebook.

За його словами, хронологічно конференція буде охоплювати період від середньовіччя до сьогодення.

"Тож, перед нами 1000 років років, які будуть препаровані на дискусіях та обговореннях. Важливим завданням буде отримати низку наративів, застосування яких допоможе у майбутньому зняти/зменшити напруження між державами на історичних темах", - додав він.

Як повідомлялося, в червні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та провідні українські історики та експерти-міжнародники обговорили питання перспектив розвитку українсько-польських відносин та дійшли висновку про доцільність переведення чутливих питань з політичної площини у площину фахових дискусій із польськими колегами-істориками. Зокрема, учасники дискусії визначили доцільним запропонувати польським партнерам відновити діяльність українсько-польського Форуму істориків та Форуму партнерства як платформ для розвитку конструктивного діалогу.

 

Теги: #польща #конференція

