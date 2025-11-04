Інтерфакс-Україна
Події
15:01 04.11.2025

Кос: Єврокомісія застосує ранню інтеграцію до країн-кандидатів в ЄС в діяльності, яка планується зараз

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko/

Європейська комісія має намір застосувати практику ранньої інтеграції до країн-кандидатів у члени Європейського союзу, залучивши їх до діяльності, яку Європейська комісія планує зараз.

Про це у вівторок в Брюсселі, представляючи на засіданні Комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Пакет розширення, повідомила європейський комісар з питань розширення Марта Кос.

Пояснюючи таку пропозицію, європейський комісар нагадала, що країни-кандидати вже частково інтегровані в простір ЄС, зокрема, беручи участь в різних сферах функціонування ЄС. Для ілюстрації вона навела приклад інтеграції України та Молдови до 2027 року в енергетичний ринок ЄС, роботу над узгодженням з технічними стандартами та сертифікаціями ЄС, що розширить єдиний ринок та зміцнить загальноєвропейські ланцюги створення вартості.

"Ці кроки інтеграції відбуваються в обмін на реформи у відповідних сферах політики, але вони повинні бути зарезервовані для тих, хто одночасно підтримує верховенство права, основні права та демократію, а також працює над узгодженням зі спільною зовнішньою та безпековою політикою. Дозвольте мені додати тут, і це виходить за рамки звітів про розширення, що ми також повинні застосовувати ту саму логіку ранньої інтеграції наших майбутніх членів до діяльності, яку Комісія планує зараз", - повідомила Кос.

За її словами, "новим імпульсом поступової інтеграції є співпраця у сфері наступних документів, які стосуються того, як захистити нашу демократію". "Наступного тижня Колегія ухвалить так званий щит демократії, як ми можемо зберегти нашу демократію, і ми включимо до цього кандидатів", - деталізувала європейський комісар.

Іншим аспектом такої інтеграції Кос назвала те, що Європейська комісія "вперше в історії ухвалить стратегію для організацій громадянського суспільства, як за допомогою громадянського суспільства ми можемо захистити демократію та план стійкості медіа". "Стійкі медіа є важливою частиною кожної демократичної системи, і, звичайно, особливо в боротьбі з дезінформацією та маніпуляціями інформацією", - наголосила європейський комісар.

