Кос: щоб обійти вето Угорщини, робота над переговорними кластерами з Україною може відбутися на технічному рівні

Фото: https://www.delo.si/

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос переконана, що роботу над переговорними кластерами щодо членства України в ЄС може бути розпочато на технічному рівні, не очікуючи, коли Угорщина скасує своє вето.

Про таке вирішення, яким можна продовжити роботу з Україною на шляху до членства в ЄС, не очікуючи на політичне рішення щодо відкриття переговорних кластерів, яке блокує Угорщина, Кос повідомила у вівторок в Брюсселі, представляючи на засіданні Комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Пакет розширення.

"Одним із рішень, яке може бути зараз уможливленням відкриття кластера один, або всіх кластерів для України та Молдови, було б отримання нами мандату від Ради, щоб ми могли продовжувати працювати на робочому рівні. Знаєте, коли я була в Україні минулого разу, я сказав українцям, що вам не потрібен Орбан для проведення необхідних реформ, і ми можемо їм допомогти. Я сподіваюся, що ми зможемо разом з президентством досягти цієї згоди, що на робочому рівні ми можемо продовжувати працювати кластер за кластером, і коли всі умови будуть виконані, тоді ми також офіційно їх відкриємо", - пояснила вона своє бачення.

Європейський комісар також висловилася за зміну методології ухвалення рішень в ЄС, які стосуються розширення. "Якщо ми хочемо досягти результатів, нам потрібно подумати, чи справді необхідно, щоб для 150 кроків у процесі приєднання була одностайність? Ми повинні дотримуватися одностайності, коли мова йдеться про надання статусу та завершення (переговорів про членство – ІФ-У). Я буду за це боротися", - запевнила Кос.