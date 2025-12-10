Інтерфакс-Україна
Події
14:26 10.12.2025

Єврокомісар Кос перебуває в Україні з дводенним візитом

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос перебуває з дводенним візитом в Україні, в рамках якого у Львові проведе неформальне засідання міністрів Європейського союзу.

Як повідомляє у середу Європейська комісія, "сьогодні та завтра комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні, щоб обговорити вступ країни до ЄС з державами-членами на неформальній зустрічі міністрів ЄС". "Обговорення також будуть зосереджені на порядку денному реформ України, зокрема на розвитку верховенства права, та поточних зусиллях з реконструкції, що підтримуються ЄС", - зазначається в пресрелізі.

В ЄК також повідомили, що ранком середи Кос разом із заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольгою Юхимчук відвідала теплову електростанцію (назва не уточняється), яка "неодноразово була мішенню з боку Росії та відновлюється за підтримки Фонду енергетичної підтримки України". "Це відновлення станції є прикладом зусиль ЄС щодо зміцнення енергетичної стійкості України – від ремонту критичної інфраструктури до розширення централізованого теплопостачання, відновлюваних джерел енергії та енергоефективних будівель – забезпечення опалення основних послуг цієї зими", - наголошується в повідомленні.

Також вдень середи єврокомісар разом із віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та віце-спікером Верховної Ради України Олександром Корнієнком зустрінуться з українським громадянським суспільством, щоб обговорити політику розширення ЄС та роль громадських діячів у підтримці зусиль з реформ.

Потім вона проведе зустріч із Качкою, присвячену потребам реформ для вступу України до ЄС.

У четвер Кос відвідає церемонію вшанування пам’яті загиблих захисників. "Після цього вона приєднається до неформальної Ради з загальних питань у Львові. Разом із віцепрем’єр-міністром Качкою та міністром європейських справ головуючої в ЄС Данії Марі Б’єрре вона візьме участь в обговоренні стану переговорів про вступ.

По завершенню засідання передбачена спільна пресконференція.

