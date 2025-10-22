Україна готова до дипломатії, але не за умов, що ми повинні кудись відходити – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна готова до дипломатії, але не за умов, що необхідно кудись відходити, даруючи агресору свої території, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готові до дипломатії. Але не за умов, що ми повинні кудись відходити, даруючи агресору свою землю, своїй території. Безумовно, це не про кілометри. Питання, безумовно, про домівки, про наших людей, про нашу історію, ідентичність. Це наша територіальна цінність", - сказав Зеленський під час пресконференції у середу у Швеції.

Однак, за його словами, зараз немає готовності Росії, і своїми дзвінками або меседжами, вона демонструє "дипломатичні потуги", щоб відкласти сильні рішення Америки і Європи, зокрема, запровадження санкцій, або продаж Україні ракет Tomahawk.

"Таким чином, вони просто відкладають безумовні рішення, які є елементами тиску на Росії. Коли Росія буде готова до дипломатії, ми це побачимо", - зазначив президент.