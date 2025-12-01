Інтерфакс-Україна
Події
16:43 01.12.2025

Кабмін призначив виконавчу продюсерку "Суспільного" Мовшович заступницею міністра культури

Фото: Фейсбук/Бережна

Кабінет міністрів України призначив виконавчу продюсерку департаменту зовнішнього виробництва та копродукції "Суспільного" Наталію Мовшович на посаду заступниці міністра культури з питань європейської інтеграції.

Як повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури України Тетяна Бережна в мережі Facebook, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок. "Наталія відповідатиме за міжнародний напрямок роботи міністерства, розширення партнерств та представлення України на світових культурних подіях. А також за розвиток кіноіндустрії. Разом працюватимемо, щоб посилити присутність української культури у глобальному просторі. Вона багато років працює в аудіо-візуальному секторі: у кінодистрибуції, проєктах культурної дипломатії та промоції українського кіно.", - розповіла Бережна.

Мовшович є менеджеркою міжнародних проєктів та програм культурної дипломатії у сфері кіно, очолювала напрям "Кіно" Українського інституту (2021–2024), керувала напрямком PR та publicity офіційного представника студії Universal та Paramount Pictures в Україні, працювала в команді Одеського міжнародного кінофестивалю та кінокомпанії "Артхаус Трафік", співпрацювала з Британською Радою в Україні в рамках програми "Culture Bridges".

Наразі у віцепрем'єрки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної є три заступники – Іван Вербицький, Анастасія Бондар і Богдана Лаюк, а також державний секретар міністерства Володимир Левчук.

Як повідомлялося, 3 вересня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра культури Сергія Бєляєва, 9 вересня - заступника Андрія Наджоса, а 28 листопада першу заступницю Галину Григоренко.

