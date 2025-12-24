Інтерфакс-Україна
Культура
12:44 24.12.2025

Виставка українського павільйону на EXPO-2025 в Японії відкрилася в Івано-Франківську

В іноваційному бізнес-центрі "Промприлад" у Івано-Франківську відкрилася виставка українського павільйону на EXPO 2025 в Осаці (Японія) "Not For Sale" ("Не для продажу"), експозиція триватиме до 23 січня.

"Після шести місяців на EXPO 2025 в Японії український павільйон Not For Sale повернувся додому. Його вже побачили кияни в Національний центр "Український Дім". Тепер, протягом місяця, павільйон буде частиною Promprylad в Івано-Франківську. Встигніть відвідати до 23 січня. Вхід вільний", - написала віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна в мережі Facebook.

Павільйон, як і на EXPO, має форму магазину, де нічого не можна купити. Там замість товарів відвідувачі можуть знайти 18 предметів, кожен з яких символізує людську цінність – свободу, гідність, стійкість тощо. Кожен предмет має справжній штрих-код, який відвідувачі можуть сканувати за допомогою спеціальних сканерів, встановлених по всьому павільйону. Замість звичайних цінників на екранах демонструвалися відеоісторії з України, метафорично показуючи справжню ціну, яку українці платять за захист основних прав – освіти, свободи вибору, медичної допомоги тощо. 

Як повідомлялося, 13 квітня Україна офіційно відкрила свій виставковий простір на EXPO 2025 в Осаці (Японія). За шість місяців український павільйон прийняв понад 3 млн відвідувачів.

У вересня стало відомо, що павільйон України "Не для продажу" ("Not For Sale") на EXPO 2025 здобув срібну нагороду в категорії "Найкраща активація або залучення" (Best Activation or Engagement) на конкурсі World Expolympics.

У листопаді виставка українського павільйону на EXPO-2025 в Японії експонувалася в Києві.

