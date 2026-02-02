Мінкультури в грудні-січні надало 10-ти підприємствам статус критично важливих

Міністерство культури України надало в грудні-січні десяти підприємствам, установам та організаціям статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за грудень 2025-січень 2026, встановлено, що ТОВ "Конві плюс", ТОВ "Вісник України", ТОВ "Радіокомпанія "Західний полюс", ТОВ "Самарь ТВ", ПП "Редакція газети "Сім’я і дім. Народна трибуна", ТОВ "ТРК "Львівська хвиля", ТРО "ТелФакт", МІЦ "Вежа", ТОВ "TV-4" і ДП НАУД "Театр ім. М. Заньковецької" відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і їм надано такий статус.

Крім того, попередній статус підтверджено: ТОВ "Українське ТБ" (онлайн-сервіс Ukrainske.TV), ТОВ "Офіс "Белсат ТБ" в Україні" (канал "Белсат"), ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України", ТОВ "УНІАН ТБ", ТОВ "Гравіс-кіно", ТОВ "Діджиталс солюшнс" (ТСН), ТОВ "Віжн технології", ТОВ "Віжн медіа" (телеканал Сomedy Central), ТОВ "Вінж 4" (канал "Бігуді"), ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна"), ТОВ "Дідживан", ТОВ "МК ТРК" (телеканал ICTV), ТОВ "Новий канал", ТОВ "СЛМ новина", ТОВ "Старлайт медіа", ТОВ "Старлайт продакшн", ТОВ "Телеканал СТБ", ТОВ "СЛМ онлайн медіа", ТОВ "Старлайт діджитал", ТОВ "ОПР", ТОВ "ТРК "Студія1+1", "1+1 продакшн", ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "Старлайт рентал", ТОВ "Рєал Істейт-ТВ", ТОВ "Плюс ТБ", ТОВ "ВІЖН ТБ", ТОВ "1+1 Інтернет", ПрАТ "ТК "ТЕТ", ТОВ "ТРК "Радіо-ЕРА", УК "ТР "ЮТАР", ТОВ "УП медіа плюс" (видання "Українська правда"), ТОВ "ВД "МЕДІА-ДК", ТОВ "ВД "Медіа-ДК" (New Voice), ТОВ "Офіс міжнародного мовлення в Україні (провайдер для Sky News Велика Британія)", Українському національному інформаційному агентству "Укрінформ", ТОВ "Продакшн "Світ навиворіт", ТОВ "Омега ТВ", ТОВ "Радіо Україна", ТОВ "Мюзікрадіо", ТОВ "ТРК "Радіо Кохання", ТОВ "Зеонбуд", ДП "Телерадіокомпанія "СТЕРХ", ТОВ "Інженер сервіс".

Як повідомлялося, 7 лютого 2025 року Мінкультури затвердило нові критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки у сферах культури та інформації.

Раніше, в листопаді, Мінкультури надало статус критично важливих: Вікімедіа Україна, Слідство.Інфо і Книгарня "Є", а також перепідтвердила раніше наданий статус для: телеканалу "Інтер", телестудії "Служба інформації", "Наше Радіо", ТРК "Медіа Маркет".