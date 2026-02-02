Три українські книжки номінували на польську премію Капусцінського

Фото: Фейсбук-сторінка премії

До довгого списку престижної польської літературної премії імені Ришарда Капусцінського (Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego), що щорічно відзначає найкращі книжки репортажного жанру, увійшли три українські видання.

Про це повідомили на Facebook-сторінці премії.

Серед українських книжок у довгому списку - репортажні та документальні видання, перекладені польською мовою:

• “Bachmut” Мирослава Лаюка - репортаж із фотографіями Данила Попова про життя й будні під час боїв за Бахмут узимку-весною 2023 року. Польське видання вийшло у Ha!art у перекладі Мацея Пьотровського; українське видання друкувалося за підтримки видавництва Ukraїner.

• “Коротка історія довгої війни” (пол. Krótka historia długiej wojny) - мальопис Маріам Найєм, Юлії Вус та Івана Кипіди, що поєднує графічні візуальні історії та текстові розповіді про війну.

• “Позивний для Йова. Хроніки вторгнення” Олександра Михеда (пол. Kryptonim dla Hioba. Kroniki inwazji) - документальна збірка, у якій автор описує власний досвід життя під час вторгнення Росії, а також історії людей, що пережили окупацію та її наслідки. Польське видання вийшло у видавництві Czarne у перекладі Єжи Чеха; українське видання публікувало “Видавництво Старого Лева”.

Премія імені Ришарда Капусцінського присуджується найкращим книжкам у жанрі літературного репортажу, які поглиблюють розуміння важливих сучасних суспільних процесів та культурних феноменів. Її засновано у 2010 році Варшавською міською радою на честь відомого польського репортера та письменника Ришарда Капусцінського.

У поточному сезоні оргкомітет сформував довгий список із понад сто робіт, серед яких українські видання представлені поряд із книжками польських та перекладених творів. Процес відбору передбачає зменшення переліку спершу до короткого шорт-лісту, а потім визначення переможця, який традиційно оголошують під час літературного заходу у Варшаві.

Українські книжки в довгому списку ще раз засвідчують увагу міжнародної літературної спільноти до репортажних творів про війну, суспільні трансформації та досвід сучасної України.