Рейдерство чи управлінський конфлікт? Як співзасновники Concert.ua винесли бізнес-війну в публічний простір

Текст Ольга Левкун

Український івент-ринок переживає, без перебільшення, найгучніший корпоративний скандал останніх років. Навколо квиткового сервісу Concert.ua та київського концертного майданчика Origin Stage розгорнулася відкрита війна між людьми, які понад два десятиліття будували спільний бізнес.

Журналісти відділу “Культура”, “Інтерфакс-Україна” взялися детально дослідити ситуацію, яка давно перестала бути внутрішньою суперечкою партнерів і вже почала позначатися на всій екосистемі концертного бізнесу в Україні.

У центрі конфлікту - Дмитро Чінь , співзасновник і багаторічний керівник маркетингового напряму Concert.ua; Євген Лисенко , який відповідав за технологічний розвиток платформи та IT-інфраструктуру; а також Дмитро Феліксов - промоутер і бізнесмен, що представляє себе ключовим інвестором проєкту й нинішнім управлінцем операційної частини компаній. Саме між цими трьома партнерами, які десятиліттями працювали разом, нині розгорнулася відкрита боротьба за контроль над активами та майбутнє квиткового бізнесу. У соцмережах вони вже кілька днів публікують розлогі дописи, які читаються як сценарій серіалу: дружба зі школи, фестивалі на десятки тисяч людей, технологічні прориви і раптовий розкол із взаємними звинуваченнями.

Історія партнерства почалася ще наприкінці 1990-х у межах промоутерської компанії VIRUS Music. Саме вона стояла за масштабними електронними фестивалями та концертами світових зірок, а також дала старт ідеї, яка згодом змінить ринок: відмові від паперових квитків.

За спогадами Чіня й Лисенка, внутрішня система продажу v-Ticket, народилася як експеримент, але поступово перетворилася на окремий бізнес. У 2012 році з’явився бренд Concert.ua - сайт, із яким напряму працювали глядачі, тоді як v-Ticket залишалася «двигуном» платформи.

Після подій 2014 року команда зробила ставку саме на квитковий напрям, набрала власних розробників і провела масштабний ребрендинг разом із FEDORIV .

Партнери згадують ексклюзивні продажі на концерти Imagine Dragons, шоу MONATIK на НСК “Олімпійський” та пісенний конкурс Євробачення - як переломні моменти зростання сервісу.

У 2018-му до спільних активів додався київський клуб Bel Etage, який у 2024 році був перейменований на Origin Stage.

Наприкінці 2025 року тон публічних заяв різко змінився. Чінь і Лисенко написали, що їх фактично усунули від управління Concert.ua, а партнера Феліксова, назвали людиною, яка ігнорує підписану партнерську угоду та подає себе як єдиного власника бізнесу.

Найжорсткіші звинувачення стосуються Origin Stage. За їхньою версією, оренду приміщення було переоформлено з компанії, де всі троє мали частки, на іншу юридичну особу, пов’язану з Феліксовим, без згоди співвласників.

“Це дикість із 90-х”, — написав Чінь , прямо назвавши подію рейдерським захопленням.

Паралельно він і Лисенко заявили: вони не збираються зникати з індустрії та вже працюють над запуском нового квиткового оператора.

Дмитро Феліксов у своїх дописах наполягає : мова не про рейдерство, а про класичний управлінський конфлікт, який зайшов надто далеко.

Він заявив, що ще у травні 2025 року партнери без його погодження зареєстрували ТОВ “СД Орчестра” - компанію з тією ж сферою діяльності, що й спільний бізнес.

За його словами, між сторонами діяла рамкова партнерська угода та додаткова домовленість, яка фіксувала конфлікт і вимагала узгодження нової моделі співпраці. Після цього, стверджує Феліксов:

Чінь і Лисенко звільнилися з Concert.ua;

не передали доступи до ключових IT-систем, CRM і фінансових сервісів;

висунули ультиматуми щодо компенсацій;

погрожували вимкнути систему в січні, що створило прямі ризики для продажів.

Саме тому, каже Феліксов, він попросив частину організаторів тимчасово переводити події до інших операторів, щоб захистити дані й розрахунки.

Він також наголошує: Concert.ua, за його версією, фінансувався ним і це закріплено в юридичних документах, тоді як Origin Stage залишається спільним активом. А технологічні розробки платформи, як він стверджує, використовуються колишніми партнерами для нового проєкту.

Феліксов окремо зазначає : публічний тиск у соцмережах він розцінює як інструмент шантажу, а всі обставини справи вже перебувають у правовій площині.

Чінь і Лисенко , у свою чергу, говорять про спробу витіснення з бізнесу й підготовку судових позовів.

Наразі обидві сторони оперують заявами, документами й різними трактуваннями одних і тих самих подій. Остаточні відповіді, хто контролює бізнес і на яких підставах, має дати суд.

Але вже зараз зрозуміло: конфлікт навколо Concert.ua та Origin Stage вийшов далеко за межі корпоративної суперечки. Він став тестом для всієї української івент-індустрії і прикладом того, як багаторічне партнерство може за лічені місяці перетворитися на публічну війну з відкритим фіналом.