Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань у листопаді

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у листопаді додав шість російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"Упродовж листопада до цього переліку внесено 6 нових назв видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що станом на сьогодні в переліку міститься інформація про 624 пропагандистське видання.