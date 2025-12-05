Інтерфакс-Україна
Події
09:51 05.12.2025

Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань у листопаді

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у листопаді додав шість російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"Упродовж листопада до цього переліку внесено 6 нових назв видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що станом на сьогодні в переліку міститься інформація про 624 пропагандистське видання.

 

Теги: #книжки #держкомтелерадіо

