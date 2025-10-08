Міжвідомча комісія при Держкомтелерадіо ухвалила рішення про надання батькові журналістки Рощиної грошової допомоги

У Держкомтелерадіо відбулося засідання Міжвідомчої комісії з питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків.

Згідно з повідомленням, Комісія розглянула звернення Володимира Рощина щодо виплати йому одноразової грошової допомоги у зв’язку з загибеллю його дочки, журналістки Вікторії Рощиної.

По результату, Міжвідомча комісія ухвалила рішення про надання батьку журналістки одноразової грошової допомоги у розмірі 100 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на час виплати допомоги (на сьогодні ця сума складає 302,8 тис. грн.

Як повідомлялося, Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року з окупованої Росією території, звідки вела репортаж. Пізніше СБУ підтвердила, що журналістка була захоплена в полон росіянами.

Про смерть Рощиної стало відомо 10 жовтня 2024 року. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Рощина була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому.

Навесні 2025 року українській стороні вдалося повернути тіло вбитої у російському полоні журналістки.

1 серпня 2025 р. президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Рощиної орденом Свободи посмертно.

Рощина працювала на "Українському радіо", "UA:Перший", hromadske, в "Українській правді", "Новости Донбасса", "Цензор.нет" та "Радіо Свобода".