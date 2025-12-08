ПС ЗСУ: загинув пілот Су-27 у бою на східному напрямку

Фото: https://www.facebook.com/kpszsu?locale=uk_UA

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загибель пілота Су-27 під час виконання бойового завдання на східному напрямку.

"Загинув у бою…Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграм-каналі у понеділок.

Обставини з'ясовуються.

У ПС ЗСУ висловили щирі співчуття рідним та близьким пілота.