Двоє шахтарів "ДТЕК" загинули на Дніпропетровщині внаслідок удару дрона РФ
Атака РФ по цивільному містечку Тернівка Дніпропетровської області забрала життя двох шахтарів "ДТЕК" Віталія Коротича та Валерія Каліневича, повідомив енергохолдинг.
"У ніч на 3 грудня окупанти вдарили безпілотниками по шахтарському містечку Тернівк. Віталій та Валерій допомагали розбирати завали і загинули від прильоту другого дрона", – написав "ДТЕК" в Телеграм-каналі.
Віталію Коротичу було 43 роки, більше половини життя він працював на шахтоуправлінні (ш/у) "Тернівське". У нього залишилася дружина і три доньки.
Валерію Каліневичу було 50 років, багато років він готував молоде покоління шахтарів на ш/у "Героїв космосу", на цей час був на пенсії.
"Це невимовна втрата для родини "ДТЕК". Щиро співчуваємо близьким і колегам. Світла памʼять героям, які до останнього несли світло", – зазначив енергохолдинг.