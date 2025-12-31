ДТЕК на минулому тижні відновив електропостачання рекордній кількості абонентів у столиці й чотирьох областях

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 22 по 28 грудня змогли повністю чи частково повернути світло жителям 388 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів, і відновити електропостачання для понад 1,8 млн родин у столиці, Одеській, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Найбільше – у столиці, яку ворог піддавав обстрілам останнього тижня. Попри усі руйнування та безпекові виклики енергетики повернули електрику у понад 771 тисячу осель у столиці за цей період", - йдеться в пресрелізі операційного холдингу.

На Одещині, енергосистема якої стала мішенню для ворога протягом декількох останніх тижнів, з 22 по 28 грудня вдалося повернути світло в оселі 452 тис. родин місцевих мешканців.

На Київщині в той же період вдалося відновити електропостачання 356,5 тис. домівок, що також були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Водночас, за інформацією "ДТЕК Мережі", попри вкрай важку ситуацію на Донеччині через безперервні бої на території регіону, енергетикам вдалося виконати низку ремонтів та повернути електрику у 218 тис. домівок. І хоча відновлювати електропостачання в регіоні стає все важче, енергетики продовжують повертати світло в регіоні, щойно це стає можливим.

Окрім того, на Дніпропетровщині на минулому тижні фахівці змогли повернути електропостачання у майже 35,2 тис. осель. Ворог вже постійно обстрілює Дніпропетровську область, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла.

"Ворог знову посилив атаки на енергосистему нашої країни. Цього тижня встановлено черговий антирекорд з відновлень – світло повернулося в 1,8 млн домівок у регіонах присутності наших компаній", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.