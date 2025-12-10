Міноборони Великої Британії повідомило про загибель військовослужбовця в Україні

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про загибель в Україні британського військового. Повідомлення опубліковане на офіційному профілі Міноборони Британії на платформі X.

"З глибоким жалем ми змушені повідомити, що член Збройних сил Об'єднаного Королівства помер в Україні нині вранці, 9 грудня. Він був поранений у трагічному інциденті, коли спостерігав за випробуваннями українськими силами нових оборонних можливостей, здаля від лінії фронту. Родину повідомлено і наші думки – з ними в цей сумний і важкий час", - сказано в заяві Міноборони Великої Британії.

Співчуття висловив також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Висловлюю глибоке співчуття та співчуття родині члена наших Збройних сил, який, на жаль, сьогодні втратив життя. Їхня служба та жертва ніколи не будуть забуті", - написав Стармер на X.

