07:44 21.12.2025

Британія скоротила фінансування програм протидії РФ на Західних Балканах на 40% — ЗМІ

Уряд Великої Британії скоротив фінансування програм із протидії російській агресії та дезінформації на Західних Балканах на 40%, повідомляє The Guardian.

Згідно з даними, британське фінансування для регіону зменшилося з 40 млн фунтів стерлінгів у попередньому фінансовому році до 24 млн фунтів у 2025–2026 фінансовому році. Скорочення стосується програм, що фінансуються через Фонд інтегрованої безпеки (Integrated Security Fund, ISF).

"Обсяг офіційної допомоги розвитку (ODA), спрямованої на Західні Балкани через ISF, скоротився з 31,91 млн фунтів у 2024–2025 роках до 17 млн фунтів у 2025–2026 роках. Крім того, за даними Кабінету міністрів Великої Британії, фінансування регіону за статтею "не-ODA" зменшилося на 1,15 млн фунтів. Минулого року кошти ISF використовувалися, зокрема, для протидії зловмисним кібератакам, зміцнення демократичних інституцій та підтримки незалежних медіа в регіоні Західних Балкан, до якого входять Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія", - йдеться в повідомленні.

Голова Комітету у закордонних справах парламенту Великої Британії Емілі Торнберрі заявила, що Західні Балкани перебувають на передовій боротьби з російською дезінформацією та втручанням: "Потрібно більше підтримки незалежних медіа, а не менше. Люди прагнуть знати правду, а знайти її надзвичайно складно", — сказала вона.

Уряд Великої Британії, коментуючи скорочення, заявив, що наведені цифри "відображають лише одну частину загальних інвестицій Великої Британії в Західні Балкани".

"ISF створений для адаптації до найактуальніших пріоритетів національної безпеки та часто фінансує короткострокові проєкти, тому зміни у витратах є природними з часом", — заявив представник уряду.

 

