00:34 17.12.2025

Стармер розпорядився провести термінову перевірку іноземного втручання у британську політику- ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер санкціонував термінову перевірку ступеня іноземного втручання у британську політику, готуючись змінити закон, щоб посилити правила щодо пожертв, повідомив портал Sky News у вівторок.

"Міністри ініціювали швидке розслідування щодо чинних фінансових правил щодо пожертв та виборчих гарантій, про результати якого буде повідомлено наприкінці березня", - інформує Sky News.

"Розслідування є прямою реакцією на ув'язнення Натана Гілла, колишнього лідера Reform UK (політична партія – ІФ-У) в Уельсі, який зізнався, що прийняв десятки тисяч фунтів готівкою за проросійські заяви в ЗМІ та Європейському парламенті. У цій справі офіцери заявили, що, на їхню думку, деякі особи, причетні до неї, мають прямий зв'язок із Володимиром Путіним", - зазначає Sky News.

Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-european-leaders-back-multinational-force-to-secure-peace-in-ukraine-12541713?postid=10711989#liveblog-body

