Стармер обговорив з Трампом можливості досягнення миру в Україні – ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив у неділю з президентом США Дональдом Трампом зусилля, спрямовані на досягнення "справедливого і тривалого завершення" війни в Україні, повідомляє агенція Reuters, посилаючись на заяву офісу британського прем'єра на Даунінг-стріт.

"Два лідери розпочали з обміну думками про війну в Україні", – цитує Reuters повідомлення офісу Стармера про результати розмови, додавши, що предметом обговорення була також робота "Коаліції охочих".

"Прем'єр-міністр поінформував про роботу "Коаліції охочих" на підтримку мирної угоди та забезпечення справедливого і тривалого припинення воєнних дій".

Reuters нагадує, що у суботу американські переговорники зустрілися з російськими чиновниками у Флориді "для проведення остаточних переговорів, спрямованих на припинення конфлікту, оскільки адміністрація Трампа намагається домогтися угоди між обома сторонами".

"Зустріч у Маямі відбулася після п'ятничних переговорів США з українськими та європейськими чиновниками, останніх обговорень мирного плану, який породив певну надію на вирішення конфлікту, що розпочався, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року", - зазначає в повідомленні Reuters.

Як повідомлялося, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов проведуть сьогодні зустріч з американською стороною. Про це Умєров повідомив у телеграм-каналі у неділю.

Джерело: https://www.reuters.com/world/uks-starmer-discusses-ukraine-peace-efforts-call-with-trump-2025-12-21/