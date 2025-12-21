Інтерфакс-Україна
Події
22:05 21.12.2025

Стармер обговорив з Трампом можливості досягнення миру в Україні – ЗМІ

1 хв читати

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив у неділю з президентом США Дональдом Трампом зусилля, спрямовані на досягнення "справедливого і тривалого завершення" війни в Україні, повідомляє агенція Reuters, посилаючись на заяву офісу британського прем'єра на Даунінг-стріт.

"Два лідери розпочали з обміну думками про війну в Україні", – цитує Reuters повідомлення офісу Стармера про результати розмови, додавши, що предметом обговорення була також робота "Коаліції охочих".

"Прем'єр-міністр поінформував про роботу "Коаліції охочих" на підтримку мирної угоди та забезпечення справедливого і тривалого припинення воєнних дій".

Reuters нагадує, що у суботу американські переговорники зустрілися з російськими чиновниками у Флориді "для проведення остаточних переговорів, спрямованих на припинення конфлікту, оскільки адміністрація Трампа намагається домогтися угоди між обома сторонами".

"Зустріч у Маямі відбулася після п'ятничних переговорів США з українськими та європейськими чиновниками, останніх обговорень мирного плану, який породив певну надію на вирішення конфлікту, що розпочався, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року", - зазначає в повідомленні Reuters.

Як повідомлялося, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов проведуть сьогодні зустріч з американською стороною. Про це Умєров повідомив у телеграм-каналі у неділю.

Джерело: https://www.reuters.com/world/uks-starmer-discusses-ukraine-peace-efforts-call-with-trump-2025-12-21/

Теги: #переговори #британія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:46 21.12.2025
Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

Україна залишається повністю відданою досягненню миру - заява делегацій США та України

17:59 21.12.2025
Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

08:48 21.12.2025
Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

08:14 21.12.2025
У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

07:44 21.12.2025
Британія скоротила фінансування програм протидії РФ на Західних Балканах на 40% — ЗМІ

Британія скоротила фінансування програм протидії РФ на Західних Балканах на 40% — ЗМІ

00:24 21.12.2025
Путін робив ставку на Віткоффа як ключового переговорника з адміністрацією Трампа - ЗМІ

Путін робив ставку на Віткоффа як ключового переговорника з адміністрацією Трампа - ЗМІ

12:16 20.12.2025
Представники США та Росії зустрінуться у Флориді для продовження переговорів щодо України – ЗМІ

Представники США та Росії зустрінуться у Флориді для продовження переговорів щодо України – ЗМІ

19:27 19.12.2025
США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

США не намагаються нав’язати Україні угоду з Росією – Рубіо

22:12 18.12.2025
Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

Трамп заявив, що сподівається на швидку реакцію України щодо мирної угоди

10:34 18.12.2025
Українська команда вже на шляху до США для продовження переговорів у п’ятницю та суботу – Зеленський

Українська команда вже на шляху до США для продовження переговорів у п’ятницю та суботу – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

ППО знешкодило 75 із 97 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на восьми локаціях – Повітряні сили

Зеленський очікує заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка після ворожих атак по Одеській області

Португалія зробить перший внесок до енергетичного фонду України у €600 тис. — Свириденко

ОСТАННЄ

Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко

Надання ЄС Україні 90 мільярдів євро на два роки - ключовий результат грудня і важливий результат усього року – Зеленський

Рютте: Деякі країни, якщо буде потрібно, готові взяти участь у військових діях в Україні у випадку повторної агресії РФ - ЗМІ

Росія Путіна не відрізняється від ІДІЛ чи "Хамас" – Сибіга про депортацію цивільних в РФ

У Румунії відкриють другий за величиною логістичний хаб для допомоги Україні - ЗМІ

Сибіга доручив дипломатам оперативно і принципово реагувати на випадки ганебного ставлення до українців

УІНП висловив підтримку художнику Івану Марчуку: привласнення його творів є посяганням на національну культурну спадщину

У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

Укргідрометцентр попередив про туман в більшості західних, центральних та південних областей 22 грудня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА