Інтерфакс-Україна
Економіка
08:50 16.12.2025

США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією

2 хв читати
США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією
Фото: Unsplash

США припиняють виконання умов "Угоди про технологічне процвітання" з Великою Британією, підписаної президентом Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Кіром Стармером під час візиту до британської столиці глави Білого дому, повідомляє Financial Times.

За оцінкою газети, це сталося "на тлі дедалі більшого розчарування Вашингтона перебігом торговельних переговорів із Лондоном".

Вона пише, що "британські офіційні особи в понеділок підтвердили, що США призупинили угоду минулого тижня, і один із них заявив, що адміністрація Трампа наполягає на поступках Великої Британії в сфері торгівлі за межами технологічного партнерства".

Торговельні переговори між США і Великою Британією тривають із травня після укладення угоди про пом'якшення жорстких тарифів Трампа на британські товари. Джерела кажуть, що офіційні особи в США дедалі більше розчаровуються небажанням Великої Британії усувати так звані нетарифні бар'єри, включно з правилами та приписами, що регулюють продовольчі та промислові товари, йдеться в публікації.

"Ми приступаємо до обговорення деяких найбільш складних питань. Обидві сторони очікують, що це займе деякий час. Але діалог залишається відкритим, активним і конструктивним", - наводить видання слова британського чиновника.

Інший британський чиновник сказав Financial Times, що американські колеги є "дуже жорсткими переговорниками, але ми майже впевнені, що зможемо повернути все в потрібне русло".

Газета цитує анонімного представника британського уряду: "Наші особливі стосунки зі США залишаються міцними, і Велика Британія твердо прихильна забезпеченню того, щоб угода про технологічне процвітання надавала можливості працьовитим людям в обох країнах".

Теги: #призупинення #угода #британія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 16.12.2025
Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

08:16 16.12.2025
Стармер зазначив, що Коаліція охочих підготувала плани з посилення обороноздатності України — ЗМІ

Стармер зазначив, що Коаліція охочих підготувала плани з посилення обороноздатності України — ЗМІ

06:37 16.12.2025
Головний маршал авіації Британії закликав посилити підготовку до можливої загрози з боку РФ — ЗМІ

Головний маршал авіації Британії закликав посилити підготовку до можливої загрози з боку РФ — ЗМІ

01:59 16.12.2025
Гарантії безпеки США для України передбачатимуть військову відповідь на новий напад РФ – Туск

Гарантії безпеки США для України передбачатимуть військову відповідь на новий напад РФ – Туск

01:37 16.12.2025
Зеленський сподівається на посилення санкцій США та більшу допомогу зброєю у разі зриву Росією переговорів

Зеленський сподівається на посилення санкцій США та більшу допомогу зброєю у разі зриву Росією переговорів

01:09 16.12.2025
Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних

Зеленський про подальший хід переговорів: команда США проведе консультації з РФ, потім – з Трампом, а потім з командою України, можливо навіть на вихідних

23:19 15.12.2025
Кошта за результатами переговорів у Берліні: ми віддані роботі над угодою щодо припинення війни

Кошта за результатами переговорів у Берліні: ми віддані роботі над угодою щодо припинення війни

00:58 14.12.2025
Стармер та фон дер Ляєн обговорили використання російських активів на користь України – ЗМІ

Стармер та фон дер Ляєн обговорили використання російських активів на користь України – ЗМІ

21:22 13.12.2025
Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

Розвідка Міноборони Великої Британії спростовує заяви російського командування про успіхи на фронті

02:58 12.12.2025
Трамп не виключає участі США у зустрічі представників України й ЄС 13 грудня

Трамп не виключає участі США у зустрічі представників України й ЄС 13 грудня

ВАЖЛИВЕ

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України в листопаді на рівні 5,3% проти 2,3% у жовтні

НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%

Держгенонадра реалізувала "ГБЛ-1" Козицького та Карела Острівську нафтогазову площу з перевищенням ціни в 5,5 раза

Банкіри очікують від НБУ збереження облікової ставки 15,5%

ОСТАННЄ

Україна, Словаччина, Угорщина та Румунія запустили перші місячні аукціони для імпорту в січні-26 на 804 МВт

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Наглядова рада ПІН Банку подала у відставку

АМКУ рекомендує НКРЕКП упорядкувати діяльність "Укренерго" щодо врегулювання небалансів

Бізнес закликає доопрацювати законопроєкт про підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини

Кабмін вирішив докапіталізувати "Укрфінжитло" ще на 30 млрд грн держоблігаціями

Число вантажівок для міжнародних перевезень за роки транспортного безвізу зросло більш ніж вдвічі – Мінрозвитку

Мінрозвитку планує запустити пілотний проєкт "єЧерги" для легкових авто на початку 2026р.

ЄС безстроково заморозив російські активи - AP

Diligent Capital Partners очолила $12 млн раунд інвестицій у філіппінський необанк Tonik

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА