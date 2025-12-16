США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією

Фото: Unsplash

США припиняють виконання умов "Угоди про технологічне процвітання" з Великою Британією, підписаної президентом Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Кіром Стармером під час візиту до британської столиці глави Білого дому, повідомляє Financial Times.

За оцінкою газети, це сталося "на тлі дедалі більшого розчарування Вашингтона перебігом торговельних переговорів із Лондоном".

Вона пише, що "британські офіційні особи в понеділок підтвердили, що США призупинили угоду минулого тижня, і один із них заявив, що адміністрація Трампа наполягає на поступках Великої Британії в сфері торгівлі за межами технологічного партнерства".

Торговельні переговори між США і Великою Британією тривають із травня після укладення угоди про пом'якшення жорстких тарифів Трампа на британські товари. Джерела кажуть, що офіційні особи в США дедалі більше розчаровуються небажанням Великої Британії усувати так звані нетарифні бар'єри, включно з правилами та приписами, що регулюють продовольчі та промислові товари, йдеться в публікації.

"Ми приступаємо до обговорення деяких найбільш складних питань. Обидві сторони очікують, що це займе деякий час. Але діалог залишається відкритим, активним і конструктивним", - наводить видання слова британського чиновника.

Інший британський чиновник сказав Financial Times, що американські колеги є "дуже жорсткими переговорниками, але ми майже впевнені, що зможемо повернути все в потрібне русло".

Газета цитує анонімного представника британського уряду: "Наші особливі стосунки зі США залишаються міцними, і Велика Британія твердо прихильна забезпеченню того, щоб угода про технологічне процвітання надавала можливості працьовитим людям в обох країнах".