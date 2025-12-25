Окупанти за добу втратили 860 осіб та 149 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів, 7 танків, 59 артсистем, 5 бронемашин, 600 БПЛА, а також 149 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.25, орієнтовно, склали: особового складу – близько 1 201 230 (+860 осіб), танків – 11 456 (+7), бойових броньованих машин – 23 801 (+5), артилерійських систем – 35 435 (+59), РСЗВ – 1 579 (+0), засоби ППО – 1 263 (+0), літаків – 434 (+2) (підтверджено втрати у попередній період), гелікоптерів – 347 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600), крилаті ракети – 4 107 (+0), кораблі/катери – 28 (+0), підводні човни – 2 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 71 274 (+149), спеціальна техніка – 4 029 (+0)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.