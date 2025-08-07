Держкомтелерадіо в липні додало 5 книжок до переліку антиукраїнських видань

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у липня додав п'ять російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"Упродовж липня до зазначеного переліку було внесено, в тому числі й на підставі пропозицій СБУ, 5 чергових видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що станом на початок серпня в переліку міститься інформація про 602 пропагандистське видання.