Генштаб спростував російські фейки про нібито контроль над Добропіллям біля Гуляйполя

Генеральний штаб ЗСУ застерігає, що російська пропаганда активно поширює фейки про те, що окупанти нібито контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.

"Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності. По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України", - йдеться у повідомленні у соцмережах .

У ЗСУ наголошують, що уході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) - були знищені трохи пізніше.

Крім того, генштаб розмістив відео, на якому українські воїни " впевнено та рішуче виконали бойове завдання".