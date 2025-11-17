Інтерфакс-Україна
Події
18:27 17.11.2025

Росіяни поширюють фейк про взяття під контроль "лівого берега Куп’яньска" – 10-й армійський корпус ЗСУ

1 хв читати

Російська пропаганда поширює повідомлення про те, що збройні формування РФ нібито "зайняли лівий берег Куп’янська" і "оточили українські війська в районі Подолів", повідомляє 10-й армійський корпус Збройних сил України.

"Проблема лише в одному нюансі: наші підрозділи там ворога так і не знайшли. Хоча чесно – старанно шукали. Навіть зайві кущі перевірили", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що підрозділи 10 армійського корпусу роблять все, щоб російські "перемоги" так і залишились тільки в їхніх фантазіях.

 

Теги: #зсу #війна #пропаганда_рф

