УІК представив добірку нових книжок українських військових до Дня Захисників

Український інститут книги (УІК) до Дня Захисників та Захисниць представив добірку нових книжок українських військових.

"Безмежна вдячність і шана всім тим, хто захищає нас у повітрі й на землі, хто відвойовує кордони й стоїть на їх варті. Із нагоди Дня захисників та захисниць України ми створили добірку нових книжок українських військових: Артура Дроня, Артема Чеха, Ярини Чорногуз, Богдана Журавля, Артема Чапая, Євгена Ліра, Богдана Коломійчука, Дмитра Крапивенка та перевидання Павла Стеха", - йдеться в повідомленні Інституту.

Зокрема, до добірки увійшли книги: "Гемінґвей нічого не знає" (Артур Дронь), "Нічийний шафран" (Ярина Чорногуз), "Не народжені для війни" (Артем Чапай), "Букурія. Історія одного плавання" (Богдан Журавель), "The Flood" (Євген Лір), "Хороші передчуття" (Богдан Коломійчук), "Над прірвою в іржі" (Павло Стех), "Усе на три літери" (Дмитро Крапивенко) і "Гра в перевдягання" (Артем Чех).