Інтерфакс-Україна
Культура
10:43 31.12.2025

УІК організував колективні стенди України в межах 6-ти міжнародних книжкових ярмарків у 2025р

Фото: https://ubi.org.ua

У 2025 році Український інститут книги (УІК) організував колективні стенди України в межах шести міжнародних книжкових ярмарків.

"У 2025 році команда відділу міжнародної співпраці УІК забезпечила системну присутність України на 6 провідних міжнародних книжкових ярмарках та підтримала організацію партнерами участі у книжкових ярмарках в Будапешті, Гельсінкі та Відні", - йдеться в повідомленні Інституту.

Зазначається, що майже 70 українських видавців та літературних агенцій представили свої книжки в межах українських стендів та провели понад 1 тис. зустрічей та переговорів з іноземними партнерами.

Зокрема, у межах програм заходів разом з партнерами були організовані понад 75 подій за участі 196 українських та іноземних авторів, інтелектуалів і експертів книжкового ринку.

"Українські стенди відвідали сотні тисяч фахівців книговидавничої сфери, представників урядів і державних установ, читачів з різних країн. Ця робота — про видимість, довіру і сталість присутності української літератури у світі, яку ми вибудовуємо крок за кроком", - додали в УІК.

Згідно з повідомленням, у 2025 році Інститут книги організував колективні стенди України в межах шести міжнародних книжкових ярмарків.

Зокрема, український національний стенд в межах Лондонського книжкового ярмароку (The London Book Fair) був представлений 14 українськими видавницями та літературними агенціями, 199 найменуваннями українських видань.

На Лейпцизькому книжковому ярмарку було представлено 9 українських видавництв і 125 найменувань українських видань, а також проведено 27 подій за участі 51 українських та іноземних спікерів.

На Болонському ярмароку дитячої книги (Bologna Children's Book Fair) були представлені 22 українські видавництва та літературні агенції і 300 найменувань українських видань, а також проведено 2 заходи за участі 11 українських та іноземних спікерів.

На Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві (Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie) було представлено 28 українських видавництв і понад 400 найменувань українських видань, а також проведено 7 подій за участі 11 українських та іноземних спікерів.

На Книжковому ярмарку "Liber" і Мадриді (Іспанія) було представлено 12 українських видавців і 94 найменувань українських видань, а також проведено 2 події за участі 3 українських та іноземних спікерів.

На Франкфуртському книжковому ярмарку (Frankfurter Buchmesse) було представлено 37 українських видавців та літературних агенцій і понад 300 найменувань українських видань, а також проведено 40 події за участі 120 українських та іноземних спікерів.

