Культура
18:03 19.01.2026

Вчені знайшли ДНК на малюнку, який пов’язують з Леонардо да Вінчі

Фото: Вікіпедія

Міжнародна група вчених оголосила про вилучення фрагментів ДНК з ренесансного малюнка «Святе дитя», що може бути пов’язане з італійським художником і вченим Леонардо да Вінчі, але остаточно це не доведено, повідомляє Science з посиланням на результати дослідження, опубліковані на сервері bioRxiv. 

Згідно з дослідженням у межах проєкту «ДНК Леонардо да Вінчі» (Leonardo da Vinci DNA Project, LDVP), вчені проаналізували зразки біологічного матеріалу, зібраного з червонокрейдяного малюнка «Святе дитя», а також із листа, написаного родичем Леонардо. Отримані послідовності Y-хромосоми належать до генетичної групи, поширеної в Тоскані — регіоні Італії, де народився да Вінчі, що вказує на можливого спільного предка.

Водночас дослідники підкреслюють, що це не є прямим доказом того, що генетичний матеріал належить саме художнику, оскільки малюнок протягом понад п’яти століть міг контактувати з багатьма особами, і ДНК могло належати будь-якому чоловіку з аналогічним генетичним профілем.

Спеціалісти також відзначають, що Леонардо да Вінчі не мав прямих нащадків, а його автентичне місце поховання в Амбуазі (Франція) не збереглося у вигляді перевірених зразків, що ускладнює порівняння й однозначну ідентифікацію ДНК. 

Проєкт LDVP працює над тим, щоб знайти додаткові зразки ДНК із творів мистецтва та архівних документів, а також порівняти їх з генетичним матеріалом інших родичів да Вінчі для підтвердження можливого походження.

