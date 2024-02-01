Запис на відбір ДНК-зразків за кордоном у родичів зниклих безвісти продовжено

Запис на відбір ДНК-зразків за кордоном у родичів зниклих безвісти за особливих обставин продовжено, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Раніше Мінреінтеграції повідомляло про те, що українці, які через війну вимушено перебувають за кордоном, можуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за особливих обставин", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що цією послугою вже скористалися українці, які перебувають у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині, Італії, Іспанії та Туреччині.

"Запис на здачу ДНК-зразків продовжено. Він триватиме доти, доки в цьому буде потреба", - наголосили в міністерстві.