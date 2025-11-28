НСЗУ планує запровадити верифікацію за системою "Аркан" лікарів, які перебувають за кордоном
Національна служба здоров’я України (НСЗУ) планує запровадити верифікацію за системою "Аркан" лікарів, які перебувають за межами України, повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.
"Верифікація за системою "Аркан" планується, так, як ми й говорили, в рамках взаємодії з Міністерством фінансів. Ми проводимо верифікацію перебування за кордоном саме медичних працівників. Багато закладів отримало повідомлення дати відповідь, яким чином можна перебувати рік за кордоном і вносити записи про послуги, які надаються в медичному закладі", - сказала вона в ефірі YouTube-каналу "Доктор Булавінова".
При цьому вона зазначила, що "ми залишаємо за дужками, що це вже не історія НСЗУ, а історія вже більше правоохоронних органів".
"Ми завершуємо внутрішню, не тільки з Міністерством фінансів, можливість обміну інформації напряму з системи "Аркан" з Електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ). Зараз це вже завершальна стадія. Після цього будемо мати можливість переглядати цю історію більш комплексно", - сказала вона.
Система "Аркан" — інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.