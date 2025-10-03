Інтерфакс-Україна
Події
11:21 03.10.2025

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

У Львові передану до суду справу злочинної групи, що незаконно вивозила за кордон військовозобов'язаних, та двох лікарів, які сприяли цьому, надаючи фіктивні довідки для ухилянтів.

"Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох членів організованої злочинної групи та двох лікарів, які не входили до її складу, за сприяння незаконному перетинанню державного кордону та підробці документів", - повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними слідства, до складу організованої групи входили мешканець Львівської області та двоє жителів Тернопільщини.

"За $5-15 тис. з особи вони допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникати призову та виїжджати за межі України. До злочинної діяльності залучили двох лікарів, які оформлювали фіктивне стаціонарне лікування в медичних закладах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, в подальшому чоловікам виготовляли фіктивні медичні документи з неіснуючими діагнозами.

"На основі цих фальшивих медичних виписок військово-облікові документи змінювалися: чоловіків визнавали непридатними та знімали з військового обліку. Це відкривало їм шлях для безперешкодного перетину кордону. У деяких випадках організатор самостійно підробляв документи", - уточнюють у відомстві.

За даними слідства, послугами підозрюваних скористалися щонайменше 18 чоловіків.

Членам організованої групи інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України) та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Організатору групи інкримінують підробку офіційних документів (ч. 1, 3 ст. 358 КК України) та заволодіння чужим майном шляхом обману (ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

Лікарям висунуто обвинувачення у пособництві в перешкоджанні діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 КК України) та підробці офіційних документів (ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

Одному з лікарів додатково інкримінують пособництво в організації незаконного переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

За клопотанням прокуратури всім членам організованої групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Лікарів звільнено з посад.

