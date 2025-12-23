Інтерфакс-Україна
Події
08:07 23.12.2025

Окупанти за добу втратили 1 199 особи та 113 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1 199 окупантів, 8 танків, 35 артсистем, 20 бронемашин, 453 БПЛА, а також 113 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.25 орієнтовно склали особового складу– близько 1 199 280 (+1 420) осіб, танків – 11 446 (+8) од., бойових броньованих машин – 23 792 (+20) од., артилерійських систем – 35 331 (+23) од., РСЗВ – 1 576 (+1) од., засоби ППО – 1 263 (+0) од., літаків – 434 (+2) од. (підтверджено втрати у попередній період) гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 93 166 (+453) од., крилаті ракети – 4 073 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 70 966 (+113) од., спеціальна техніка – 4 029 (+0) од", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

