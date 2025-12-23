Одна людина загинула, ще троє поранені на Київщині через ворожу атаку – ОВА

Життя однієї людини забрала російська масована повітряна атака у Київській області, ще троє людей дістали поранень, є руйнування житла, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"У Вишгородському районі унаслідок ворожої атаки сталася пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Найщиріші слова співчуття родині та близьким. Ще троє людей тут травмовано — чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчина 2009 року народження. Вони отримали осколкові поранення. Всім постраждалим на місці надана медична допомога", - написав він у Телеграмі у вівторок вранці.

За інформацією, в Обухівському пошкоджено два приватні будинки. У них вибиті вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.