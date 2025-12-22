Зеленський очікує завтра зранку доповідь від Умєрова та Гнатова щодо підготовлених документів з представниками Трампа

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 23 грудня, очікує доповідь від секретаря РНБО Рустема Умєрова і начальника Генерального штабу Андрія Гнатова щодо підготовлених документів за результатами перемовин із представниками президента США Дональда Трампа.

"Сьогодні вже повертається наша переговорна команда після зустрічей в Америці з представниками Президента Трампа, і зранку завтра я очікую повну доповідь щодо підготовлених документів. Багато пропрацювали, і передусім документи про гарантії безпеки, а також 20 пунктів основного документа – базової рамки, яку обговорювали українська й американська делегації", - сказав він у вечірньому зверненні у понеділок.