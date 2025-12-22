19:13 22.12.2025
"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine
НЕК "Укренерго" продовжить у вівторок обмеження електропостачання в більшості регіонів України.
"Завтра, 23 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм-каналі.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, пояснила НЕК.