"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" продовжить у вівторок обмеження електропостачання в більшості регіонів України.

"Завтра, 23 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм-каналі.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, пояснила НЕК.