Інтерфакс-Україна
Події
19:13 22.12.2025

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

1 хв читати
"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" продовжить у вівторок обмеження електропостачання в більшості регіонів України.

"Завтра, 23 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм-каналі.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, пояснила НЕК.

 

 

Теги: #відключення #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 21.12.2025
Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко

Уряд поставив завдання зменшити кількість відключень енергопостачання для населення - Свириденко

08:14 21.12.2025
У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

У Сан-Франциско через масштабне відключення електроенергії залишилися без світла близько 130 тисяч споживачів

09:49 20.12.2025
Кабмін розподілив понад 460 млн грн на автономне енергоживлення та розрахунки за комунальні послуги для закладів освіти

Кабмін розподілив понад 460 млн грн на автономне енергоживлення та розрахунки за комунальні послуги для закладів освіти

19:03 17.12.2025
Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

Зеленський: Робота з відновлення енергопостачання в регіонах "має бути оперативною, і відповідальність за це персональна"

21:26 16.12.2025
Енергопостачання відновили для 220 тисяч домогосподарств в Одеській області - МВА

Енергопостачання відновили для 220 тисяч домогосподарств в Одеській області - МВА

13:21 15.12.2025
В Одесі та області без світла залишаються понад 430 тис. споживачів з понад 600 тис. відключених після атаки в суботу – Міненерго

В Одесі та області без світла залишаються понад 430 тис. споживачів з понад 600 тис. відключених після атаки в суботу – Міненерго

19:52 13.12.2025
"Укренерго" анонсувала відключення у неділю за погодинними графіками та обмеження для промисловості

"Укренерго" анонсувала відключення у неділю за погодинними графіками та обмеження для промисловості

19:09 18.11.2025
Графіки погодинних обмежень 19 листопада будуть всю добу у більшості регіонів від 1 до 4 черг проти 1,5-4 черг у вівторок

Графіки погодинних обмежень 19 листопада будуть всю добу у більшості регіонів від 1 до 4 черг проти 1,5-4 черг у вівторок

18:43 16.11.2025
Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

Укренерго: У понеділок у більшості регіонів запровадять погодинні відключення на 1-4 черги

20:06 15.11.2025
Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

Графіки обмеження електроенергії у неділю продовжують діяти цілодобово

ВАЖЛИВЕ

Зеленський спростував інформацію про зміну міністра закордонних справ

Зеленський спростував інформацію про зміну міністра закордонних справ

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

Робоча група підготує законопроєкт, якій дасть можливість провести демократичні вибори, переконаний спікер Ради

ОСТАННЄ

Зеленський спростував інформацію про зміну міністра закордонних справ

Elementum Energy планує до кінця 2026р запустити в роботу ВЕС 60 МВт "Дунай" на півдні Одещини – топменеджерка

Зеленський спростував інформацію про зміну міністра закордонних справ

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

Робоча група підготує законопроєкт, якій дасть можливість провести демократичні вибори, переконаний спікер Ради

РФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – Зеленський

Зеленський доручив дипломатам забезпечити достатнє фінансування партнерами українського виробництва зброї у 2026 році

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА