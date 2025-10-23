Уперше українські учні за кордоном можуть взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Фото: Unsplash

Цього навчального року олімпіадний і турнірний рух в Україні відбувається за оновленими правилами, які передбачають можливість участі українських учнів, які тимчасово перебувають за кордоном, у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Ті, хто продовжує навчання в українських закладах загальної середньої, професійної або фахової передвищої освіти, зможуть долучитися до ІІ етапу олімпіад у дистанційному форматі — у складі закордонного округу (за аналогією з областю)", - йдеться в повідомленні міністерства.

Для того, щоб долучитися до олімпіади необхідно бути не молодшим за клас (курс), ніж клас (курс) навчання в закладі освіти, відповідно до вікових груп для кожного предмета; до 14 листопада 2025 року (включно) заповнити онлайн-форму реєстрації на обрану олімпіаду на сайті Міносвіти.

Зазначається, що українські учні за кордоном можуть дистанційно взяти участь в олімпіадах із таких предметів: астрономія, біологія, географія, інформатика, інформаційні технології, історія, математика, правознавство, українська мова і література, фізика і хімія.

"Учні, які зареєструються, отримають інструкції учасника за тиждень до проведення олімпіади — на зазначену електронну адресу. В інструкції буде детальна інформація про організацію робочого місця, апеляції, строки оголошення результатів тощо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у новому навчальному році всеукраїнські олімпіади відбуватимуться в 3 етапи: І етап — місцевий з відкритою реєстрацією для всіх охочих; ІІ етап — обласний + учасники з-за кордону + учні наукових ліцеїв; ІІІ етап — державний + переможці закордонного округу + учні УФМЛ (в олімпіадах з математики, астрономії, фізики).