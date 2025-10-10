Інтерфакс-Україна
Події
18:20 10.10.2025

Україна підтримує заклик глави МЗС Італії щодо встановлення перемир’я на час Олімпіади-2026 в лютому - Тихий

Україна підтримує пропозицію глави МЗС Антоніо Таяні Італії щодо встановлення перемир’я на час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться в лютому 2026 року, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми підтримуємо такий заклик. Крім того, варто нагадати, що РФ починала низку воєн під час "Олімпійського перемирʼя", зокрема розпочала вторгнення в Грузію та в Україну під час такого перемирʼя", - сказав Тихий на брифінгу в Києві в п’ятницю, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами речника, РФ обирає цей час не випадково, адже увага медіа тоді прикута до спортивних подій, а отже "на тлі цих подій можна вчиняти злочини".

Водночас Тихий наголосив, що "Україна готова до перемирʼя з РФ, не обовʼязково чекаючи Олімпіади".

"Ми готові вже зараз", - заявили в МЗС.

Речник підкреслив, що РФ продовжує ігнорувати всі заклики до припинення вогню, запропоновані США.

"Якщо РФ для цього потрібне "олімпійське перемирʼя", то нехай буде "олімпійське перемирʼя". Але ми наполягаємо на тому, щоб це відбулося раніше", - заявив Тихий.

На думку речника, заява глави МЗС Італії спрямована на те, щоб стимулювати РФ до мирного процесу.

Раніше віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у заявив, що Італія закликає до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в лютому в Італії.

"У контексті Олімпійських ігор Мілан–Кортіна ми подаємо до Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо Олімпійського перемир’я для всіх війн – зокрема в Україні та на Близькому Сході", – заявив Таяні.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 26 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

