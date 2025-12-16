Інтерфакс-Україна
Події
01:15 16.12.2025

Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво – Зеленський

1 хв читати

Україна та США підтримують ідею оголошення перемир’я на Різдво, з якою у понеділок виступив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, тепер це питання залежить від політичної волі Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сполучені Штати Америки підтримують таку ідею. Я, як президент, безумовно підтримую таку ідею. Я вважаю, що й енергетичне перемир'я нормально… Будь-яке припинення вогню ми будемо підтримувати", – відповів Зеленський на запитання журналістів.

"Багато речей, напевно, в цьому сенсі залежать від політичної волі Росії", – додав президент України.

Теги: #перемиря #війна #різдво

