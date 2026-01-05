Зеленський обговорив з полковником СБУ Козаком потенціал Служби безпеки та захист України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з полковником Служби безпеки України Василем Козаком.

"Один із тих наших воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції. Саме за такі бойові результати мав честь відзначити його званням Герой України", - написав Зеленський в телеграм-каналі у понеділок.

Президент повідомив, що вони з Козаком обговорили його бачення потенціалу СБУ та захисту України у війні.

"Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись", - наголосив Зеленський.