Інтерфакс-Україна
Події
22:40 03.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 191 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, 41 авіаційного удару із застосуванням 110 керованих авіабомб. Зафіксовано 3440 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2341 обстріл", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 31 та 33 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33366

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

