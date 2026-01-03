Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 191 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою, 41 авіаційного удару із застосуванням 110 керованих авіабомб. Зафіксовано 3440 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2341 обстріл", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 31 та 33 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33366