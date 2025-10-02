Інтерфакс-Україна
10:04 02.10.2025

Переслідуваним за кордоном за участь у заходах оборони українцям оплачуватимуть правничу допомогу

Кабінет міністрів створив правові підстави для оплати послуг з надання професійної правничої допомоги українцям, які кримінально переслідуються на території іноземної держави за участь у заходах оборони України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, внесено зміни до порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном. 

Так, збільшено суму матеріальної допомоги, яка надається громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном.

Також створено правові підстави для використання закордонними дипустановами коштів держбюджету для оплати: вартості проїзду в Україну захисникам України, які повертаються після лікування за кордоном; послуг з надання професійної правничої допомоги громадянам України, які кримінально переслідуються на території іноземної держави за участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, відсічі і стримування збройної агресії РФ, участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення національної безпеки і оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку із збройною агресією РФ проти України; послуг з надання професійної правничої допомоги дітям-сиротам або дітям, позбавленим батьківського піклування, тимчасово переміщеним (евакуйованим) за кордон.

