10:28 06.10.2025

СБУ викрила й повернула з Європи неповнолітнього агента ворога, який допомагав організовувати теракти в Україні

Контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента спецслужб РФ, який з території ЄС підшукував в Україні виконавців для замовних терактів.

Більшість із завербованих ним агентів виявилася підлітками, котрі шукали "легких заробітків", повідомляє СБУ в телеграм-каналі у понеділок.

Затримання фігуранта відбулося на західному кордоні нашої держави, куди він був доставлений польськими правоохоронцями у зв’язку з примусовим поверненням на територію України.

Як встановило розслідування, поплічником РФ є 16-річний харків’янин, який восени 2024 року виїхав до Євросоюзу. Перебуваючи там, він почав шукати "легкі заробітки" у телеграм-каналах, де потрапив у поле зору спецслужб рф. Після вербування юнака ворог доручив йому підшукувати потенційних виконавців замовних терактів на території України.

"Знаходячи "кандидатів", зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж. Двоє із завербованих ним агентів – 15-річні мешканці Харкова, які у грудні 2024 року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста. Тоді дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів", - зазначає СБУ.

Ціх агентів затримали одразу після того, як російські спецслужбісти дистанційно активували заховані СВП.

Також встановлено, що для здійснення ще одного вибуху неповнолітній резидент залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки. На початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила СВП з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку "на гарячому", чим запобігли теракту.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ кваліфікували злочини доставленого з ЄС російського агента за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

