08:20 25.12.2025

За добу у Запорізькій області ворог завдав ударів по 25 населених пунктах, пʼятеро людей поранені

Упродовж минулої доби ворог завдав ударів по 25 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого пʼятеро людей отримали поранення, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, окупанти завдали 705 ударів по території області. "Впродовж доби ворог здійснив 19 авіаударів по Запоріжжю, Любицькому, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Тернуватому, Воздвижівці, Варварівці та Цвітковому", — зазначив Федоров у Телеграм-каналі ранком четверга.

Крім того, 406 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Розумівку, Веселянку, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Варварівку, Солодке, Добропілля та Святопетрівку.

"﻿﻿5 обстрілів із РСЗВ накрили Балабине, Гуляйполе, залізничне та Новоандріївку", - йдеться в повідомленні.

275 артилерійських ударів було завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Щербаків, Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Варварівки, Солодкого, Добропілля та Магдалинівки.

"Надійшло 248 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури", - зазначив Федоров.

 

Теги: #запорізька #обстріли

