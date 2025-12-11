Інтерфакс-Україна
Події
15:43 11.12.2025

СБУ зірвала спробу підриву українського воїна під час фіктивного "побачення"

Контррозвідка Служби безпеки України повідомила про викриття мешканця Чернігова, який готував підрив воїна Збройних Сил України за допомогою саморобної бомби.

"Як встановило розслідування, фігурант мав виготовити вибухівку та закласти її поблизу багатоквартирного будинку, куди повинен був прибути військовий. Щоб заманити українського захисника на місце запланованого теракту, фсб створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його "на побачення", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у четвер.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і тим самим врятували воїна ЗСУ.

"За матеріалами справи, підготовкою теракту займався 35-річний місцевий дезертир, який потрапив у поле зору фсб, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", - зазначається у повідомленні.

Після вербування агент за інструкцією куратора мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) та спорядити його мобільним телефоном для дистанційної активації.

Також фігурант розмістив на місці запланованого теракту приховану мінікамеру із віддаленим доступом для ФСБ. У такий спосіб окупанти сподівалися відстежити прибуття військового на "локацію" та підірвати його.

Під час обшуків у фігуранта вилучено заховані в рюкзак компоненти для виготовлення СВП та смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Теги: #сбу #агент_рф

