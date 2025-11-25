Інтерфакс-Україна
Події
13:46 25.11.2025

СБУ затримала неповнолітнього агента РФ, який вчиняв підпали на інфраструктурних об'єктах Кіровоградщини

1 хв читати

Служба безпеки України затримала завербованого ворогом 17-річного мешканця Кіровоградської області, який вчиняв диверсії на об’єктах критичної інфраструктури центральної України, повідомляє пресслужба відомства.

За матеріалами справи, він потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

"Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на "швидку винагороду". На замовлення окупантів неповнолітній спочатку спалив релейну шафу світлофора на місцевій станції Укрзалізниці. Для вчинення злочину фігурант використав легкозаймисту суміш, яку виготовив за інструкцією рашистів, а спричинене загоряння зняв на телефонну камеру для агентурного "звіту", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За даними слідства, згодом зловмисник отримав завдання на знищення базової станції одного із мобільних операторів у регіоні.

Співробітники СБУ затримали фігуранта "по гарячих слідах" після невдалої спроби чергового підпалу.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із агентурними "відеозвітами" та контактами з куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили неповнолітньому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #агент_рф

