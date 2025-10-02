Інтерфакс-Україна
13:32 02.10.2025

Кабмін ліквідував робочу групу з питань військового обліку українців за кордоном

Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів ліквідував міжвідомчу робочу групу з питань військового обліку громадян України, які перебувають за кордоном, їх підготовки та проходження військової служби.

Згідно з постановою №1222 від 1 жовтня, уряд визнати такою, що втратила чинність, постанову 9 липня 2024 року №850 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань військового обліку громадян України, які перебувають за кордоном, їх підготовки та проходження військової служби".

Як повідомлялося, наприкінці вересня Кабмін постановив, що громадяни України у віці 25-60 років, які не стояли на військовому обліку, автоматично будуть поставлені на нього.

