Законодавство дозволяє ставити жінок з медичною та фармосвітою на військовий облік заочно, механізми їх примусового повернення з-за кордону відсутні - юристи

Законодавство дозволяє ставити жінок з медичною та фармацевтичною освітою на військовий облік без їх особистої присутності, втім механізми примусового таких жінок з-за кордону відсутні, пояснили опитані агентством "Інтерфакс-Україна" юристи.

"Обов’язок стати на військовий облік дійсно існує. Якщо людина фізично перебуває за межами України, вона повідомляє територіальний центр комплектування за місцем обліку, зокрема, електронною поштою, що тимчасово знаходиться за кордоном. Але жодного інструменту, який дозволяв би державі примусово повернути громадянку для виконання цього обов’язку, не передбачено. Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном у межах механізму тимчасового захисту", - сказала партнерка Ario Law Firm, міністерка охорони здоровʼя у 2019-2020 роках Зоряна Скалецька.

Вона зазначила, що у контексті військового обліку жінок із мед- чи фармосвітою, "важливо розмежовувати поняття "примусової" та "автоматичної" постановки".

"Примусова – це завжди про обмеження свободи, і таких механізмів у нас немає. А ось автоматична постановка дійсно передбачена. Постанова Кабміна від 30 липня 2025 року дозволяє ставити таких жінок на військовий облік без їхньої особистої присутності", - сказала вона.

Скалецбка пояснила, що наразі фактично є три механізми, через які жінка з медичною або фармацевтичною освітою може бути внесена до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів: через навчальний заклад, через особисте повідомлення, та через роботодавця.

"Таким чином, "автоматична постановка" фактично відбувається через офіційне інформування навчального закладу або роботодавця, але не означає примусу чи фізичного контролю з боку держави", - зазначила Скалецька.

Вона також підкреслила, що окремої відповідальності саме для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою, які не стали на військовий облік, законодавство не передбачає, адже наразі діють загальні норми щодо порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу, які передбачають штраф від 850 до 1700 гривень.

"Теоретично ця стаття може бути застосована і до жінок, які мають відповідну освіту, але не звернулися до ТЦК та СП, насамперед, якщо вони не працевлаштовані й отримали диплом багато років тому. Однак на практиці застосування цієї норми наразі є обмеженим", - зазначила вона.

Скалецька звернула увагу, що ТЦК та СП зможуть автоматично виявляти таких осіб лише тоді, коли Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів матиме технічний доступ до бази даних дипломів Міністерства освіти.

"Наразі така взаємодія між реєстрами не запроваджена, тож активного притягнення до відповідальності жінок-медиків, які не стали на облік, ми не спостерігаємо", - сказала вона.

Скалецька звернула увагу, що "практика подання інформації про випускниць медичних закладів до військкоматів існувала й до нинішніх змін, але нині ми маємо іншу проблему: дані у реєстрах часто не оновлені".

"Якщо ж говорити про практичний сенс цього контролю, то його мета – не покарання, а можливість оперативного залучення медичних фахівчинь у разі потреби оборонного сектору. Але важливо розуміти, що навіть у цьому разі жінка може бути залучена лише після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), і далеко не всі за її результатами визнаються придатними до служби", - підкреслила юрист.

Вона також зазначила, контроль військового обліку стосується усіх підприємств незалежно від форми власності, в тому числі у приватних клініках.

Зі свого боку, адвокат АО "Barristers" Галина Чернякіна зазначила, що постановка на військовий облік жінок, які мають медичну або фармацевтичну освіту, є виключно реєстраційним заходом і не прирівнюється до мобілізації, тобто сама по собі не означає обов’язкового призову чи проходження військової служби без відповідного рішення держави.

При цьому вона зазначила, що "обмеження на виїзд за кордон у період воєнного стану стосуються виключно чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обліку та мобілізації, а жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, та є військовозобов’язаними, не обмежені у праві виїзду за кордон, навіть у період загальної мобілізації".

"Відповідно, жінки, які перебувають за кордоном за програмою тимчасового захисту або на інших підставах, не можуть бути примусово повернуті в Україну для постановки на військовий облік, мобілізації або проходження військової служби", - сказала вона.

Чернякіна відмітила, що основним видом відповідальності за порушення правил військового обліку є адміністративна, яка передбачає штрафи, а кримінальна відповідальність може настати лише у випадку фактичного ухилення від мобілізації після отримання повістки.

"Проте наразі практика притягнення жінок, що відповідно до законодавства підлягають взяттю на військовий облік, до адміністративної чи кримінальної відповідальності є поодинокою", - сказала вона.